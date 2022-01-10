SK在新技术展示场上亮相的环保展示馆引人注目. January. 10, 2022 08:01. by 李建赫 gun@donga.com. “SK将展馆像被树木包围的树林一样构成，非常环保，向参观者直观地提出了减少碳排放的必要性。” 这是美国ABC对参加拉斯维加斯“CES 2022”的SK展馆进行评价的部分。该电视台于7日（当地时间）指定SK为备受关注的展馆，并在10分钟内播放了4篇报道。 SK集团在今年的CES上推出的“Green Forest Pavilion（绿色森林馆）” 讲述了在新技术洪流中以环境为主题的故事，被评价为成功实现了差别化。SK展馆的主题是“Net-zero”，反映了崔泰源集团会长的意志。据悉，崔会长表示“‘Net-zero’不是做不做的问题，而是竞争力的问题”，要求将其作为此次CES展示的核心概念。 在当地，随着观众口口相传，展馆入场人数从5日的3000人增至6日的5000人、7日的7000人。在现场，还看到了坐在内部长时间集中于影像的游客，十分显眼。 特别是对“生命之树”区域好评如潮。这里利用围绕巨大橡树模型的4个面壁屏幕、天花板和地面，通过影像记录全球变暖的现实和茂密的绿色森林的复原过程。 SK向参观者传达二手手机终端机后，通过近距离无线通信（NFC，也称近场通信）在展示场各处都可以得到绿色积分。游客们可以利用这些积分在现场玩游戏或为复原越南红树林进行捐赠。SK表示，CES期间共募集到了1亿韩元的基金。

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