相比笨拙的熊，要更像敏捷的老虎. January. 10, 2022 08:04. . “虽然熊的力量是老虎的几倍，但它遇到老虎就会被抓住。因为老虎很敏捷，熊很笨。（后略）”——《青城杂记》 这是朝鲜后期学者成大中（1732∼1809）的话。概括后面省略的部分是说，熊会用比老虎更强大的力量轻易折断树枝挥动，但由于老虎会左躲右闪，熊最终会气力用尽而被吃掉。在文章的末尾，成大中强调：“熊的死亡，正是因为它的力量。”其教训是，任何工作占据优势的原动力，可能是“速度”胜过“力量”、“灵敏”胜过“愚笨”。世界上确实有一些困难，单靠愚公移山的坚强意志是无法解决的。无论熊怎么笨拙地挥动铁锤，打死灵巧的老虎的几率都很小。 壬寅年“黑虎年”来了。各地接连举行老虎展示，韩国造币公社推出老虎银牌等等，各种老虎营销备受关注。事实上，老虎在韩国的魅力已经超越了其作为十二干支动物之一。从远古来讲，有檀君神话的虎，到最近又有1988年汉城奥运会的小老虎和平昌冬奥会的小白虎守护郎。作为代表韩民族的象征和吉祥物，哪里能够没有老虎出场? 讽刺韩国人急躁性格的代表性词语是“快点快点”。笔者认为，在发展模式发生巨变的时代，“快点快点”已成为一种生存战略。新冠疫情猖獗以来出现的免下车筛查诊疗所，被认为是韩国“快点快点”起到积极作用的成果。如果在这“快点快点（速度）”中加入灵敏，就可以解读为与老虎的敏捷比肩。为了顺利通过遥远的大流行隧道，打破像熊一样只注重力量的不合理现象，我们需要的是什么?就是”灵敏的速度”。

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