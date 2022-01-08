三次输给第3名KGC的第2名SK…“明天以你为祭品”. January. 08, 2022 07:56. by 兪載泳 elegant@donga.com. “凌空传球卫”和“涡轮增压后卫”大捷第四季。 以职业篮球最强攻击火力而闻名的第2名SK和第3名KGC将于9日在安养体育馆展开正面对决。 在韩国篮球界，很少有篮球人被冠以绰号或修饰语并长期称呼。SK队主教练田希哲（49岁）和KGC队主教练金承基（50岁）在现役时期分别被称为“凌空传球卫”和“涡轮增压后卫”，是引领男篮全盛时代的明星出身的教练。两人是首尔大芳小学的同学（金教练是大两级的前辈），在退役后的近10年间作为教练进行了长时间的指导。田教练在本赛季升格后担任SK队主教练，在正规联赛中展开了3次对决，并于9日展开了赌上自尊心的第4次对决。 此次对决是在领头羊KT因2连败而停滞不前的情况下，带来领头羊版图变化的重要比赛。到目前为止，两人的胜负是金教练的完胜。KGC在本赛季的3次与SK的对决中都取得了胜利。不愧是得分排名第一位（KGC）和第二位（SK）的球队，三场比赛两队都出现了用矛和矛互相攻击的“短兵相接”局面，在注意力方面领先的KGC笑到了最后。取得3胜的金教练对田教练的选手控制力和比赛运营给予了高度评价，但在双方本赛季的第4次交锋中也表现出了自信。金教练表示：“边俊亨、全圣贤、文成坤将像往常一样全方位得分，用强有力的压迫防守给对手施压。”KGC队在与SK队的3场比赛中，场均能得到98.3分，显示了得分能力。 对第3轮最有价值球员（MVP）后卫边俊亨的阅读比赛能力寄予厚望。边俊亨在与SK队的第3次对决中得到18分，并送出了12次助攻。对对方感到劣势的SK选手的心理负担也积极渗透。金教练表示：“崔俊勇在对战我们的比赛中有起伏。贾米尔•沃尼也对我们（奥马里）斯佩尔曼感到了相当大的竞争意识。这样就会出现勉强支撑或用力过猛的比赛。”沃尼和斯佩尔曼以0.1分之差分别排在得分榜第2、3位。 对于与金教练的对决，田教练低调地表示“很难对付名将”，并表示，“第4场比赛将更加注重篮板球和防守。”SK队在与KGC队的比赛中场均能得到91.7分。最近，后卫金善亨的阅读比赛能力、崔俊勇的快攻和2对2的攻击得以复苏。但是在与KGC的比赛中，他丢了接近100分的球。田教练表示：“我们对外围投射能力较强的球队多少有些弱。KGC就是这样的球队”，“虽然我们有高度，但在篮板球大战中没能压倒对手。在没能抓住进攻篮板球被快攻时，由于全员都参与了篮板球，所以连三分球的机会也经常被对方抓住。我们会找到解决办法的。” 对在与SK队的比赛中场均能拿到15.3分和10个进攻篮板球的KGC老将吴世根的封锁也很重要。田教练表示：“全成贤和边俊亨每场比赛都能贡献场均得分。但是没能阻止吴世根的攻击。将大幅减少他的得分和策应助攻”，期待出现不可思议的反转。

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