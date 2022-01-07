美国拉紧紧缩时间表，韩国面临物价、利率、汇率三重波. January. 07, 2022 07:36. . 随着美联储将在早于预想的3月份正式上调基准利率等紧缩的预测增大，韩国金融市场和汇率也开始动摇。昨天国内外股价暴跌，韩元兑美元的汇率在盘中超过1200韩元。人们更加担心，美联储着手减少全球金融危机后释放的流动性过剩的2013年，投资新兴国家等的资本迅速流入美国后发生的“紧缩发作”会再次出现。 美联储将从3月份开始上调目前为零的利率，预计年内将上调至1%。之所以提前紧缩，是因为不能再坐视通货膨胀，如消费者物价上涨率达到40年来的最高值等。甚至有人评价说“比上世纪90年代后期‘网站泡沫’时还要疯狂”，膨胀的资产泡沫也不能置之不理。 如果美国上调利率导致外国人从韩国股市撤资，则会对股价产生负面影响，汇率上升（韩元贬值）的可能性很大。汇率的上升虽然有利于提高韩国出口产品的海外价格竞争力，但是在像现在这样全球供应网被破坏的情况下，进口消费品、原材料、燃料价格会更快地上涨。实际上，去年12月韩国出口额虽然创下历史最高纪录，但随着进口额的进一步增加，贸易收支时隔20个月转为逆差。进口物价上涨会导致国内物价上涨，压迫平民生活，萎缩消费，阻碍经济复苏。 更大的问题是负债。韩国银行金融货币委员会14日开始上调1.0%的基准利率，预计年内将上调至1.75%。争先恐后地用借钱买房、负债规模超过国内生产总值的家庭和在营业限制下因赤字而负债剧增的个体户，利息负担也将进一步增加。如果3月份个体户、小工商业者贷款期限延长措施结束，个体户、中小企业可能会接连倒闭。 “紧缩时代”即将到来，家庭应该警惕过度贷款进行公寓、股票等资产投资。个体户、中小企业也只能勒紧裤腰带，确保流动性，进行应对。特别是，政府为了防止物价、利率、汇率三大指标的暴涨，在积极进行管理的同时，要坚决阻止政界扩大财政支出的无理要求。

한국어