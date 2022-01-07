柳贤振因担心新冠病毒，在济州进行个人训练. January. 07, 2022 07:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国怪物”柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟•照片）迎来了新赛季备战工作。据负责柳贤振国内经纪事务的A•SPEC Corporation透露，柳贤振6日在济州西归浦市康昌鹤棒球场开始了训练。截止到21日，柳贤振的专职搭档张世洪教练、韩华张民在（32岁）、金基卓(（24岁）、SSG李泰阳（32岁）等将一同参加为期两周多的训练。他们的训练费用由柳贤振承担。 柳贤振平时在球队春季集训之前一直在日本冲绳进行个人训练。但由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，从去年开始他将训练场所转移到了济州岛。去年10月回国的柳贤振在假期之后进行了恢复训练和力量训练等，提高了身体状态。在天气温暖的济州岛，他将焦点放在了长传等野外可以进行的投球训练上。 结束济州训练后，柳贤振计划观察美国职业棒球大联盟劳资协商情况，确定出国日程。美国职业棒球大联盟去年12月团体交涉破裂后，开始关闭球场。选手们也不能使用球队的训练设施等。 另外，在非赛季期间，多伦多队以自由签约选手（FA）身份引进了凯文•高斯曼（31岁），并与何塞•贝里奥斯（28岁）签订了延长合同，因此当地媒体预测柳贤振将出任第3先发。为了找回王牌选手的自尊心，柳贤振的时钟开始转动。

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