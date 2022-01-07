BTS在日本发行的《BTS，THE BEST》专辑累计销量超过100万张. January. 07, 2022 07:38. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 防弹少年团（BTS•照片）去年6月中旬在日本发行的《BTS，THE BEST》（以下THE BEST）专辑的累计销量超过了100万张。这是日本唱片市场时隔17年再次出现专辑销量超过100万张的海外歌手（包括组合）。 据日本Oricon 6日发表的《每周专辑排行榜》显示，《THE BEST》从去年12月27日到本月2日共售出3000张，累计销量达到100.2万张。此前，宝儿2003年在日本发表的第二张专辑《VALENTI》和《BEST OF SOUL（2005年）》分别售出100万张以上。这是海外男歌手继2004年的皇后乐队之后时隔18年再次创下百万销量纪录。 BTS的《THE BEST》专辑是汇总从2017年开始的4年间在日本发行的单曲和专辑收录曲后发表的。这里收录了包括《Film Out》、《Your Eyes Tell》在内的日本原创歌曲和现有热门歌曲的日语版本等23首歌曲。仅去年6月发行第一周就售出78.2万张，成为当时周专辑排行榜的第一位。这也是去年在日本销售的所有专辑中销量最高的专辑。在此之前，1984年迈克尔•杰克逊的《Thriller》曾长期占据海外歌手年度专辑排行榜的头名位置。 另外，BTS获得提名的美国格莱美大奖颁奖典礼因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）奥密克戎（Omicron）变异毒株的影响而延期。今年的格莱美奖原定于本月31日在洛杉矶Crypto.com竞技场举行。但是，美国国内新冠病毒每天新增确诊患者超过100万人，情况恶化后推迟了日程。新日程将在事后公布。BTS在今年的格莱美大奖上获得了“最佳流行团体/组合（Best Pop Duo/Group Performance）”单元提名。这是BTS去年未能获奖后的第二次挑战。格莱美奖去年也因新冠疫情从1月31日推迟到3月14日。

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