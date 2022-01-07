政府决定将春节需求量大的商品供应量比去年增加31%. January. 07, 2022 07:38. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国政府决定在春节长假（1月29日~2月2日）前将白菜、苹果、牛肉等需求量大的商品的供应量比去年春节增加31%。因为农畜水产品价格连续2个月同比上涨7%以上，老百姓的负担正在加重。以小工商业者和中小企业为对象，在连休前后提供约40万亿韩元的新资金。 政府6日在政府首尔大厦召开由经济副总理兼企划财政部长官洪楠基主持的《非常经济中央对策本部会议》，并发表了上述内容的春节民生稳定对策。 洪副总理表示：“将从比去年春节提前一周的3周前开始提供历史最高水平的20.4万吨16种需求量大的商品，并以适用配额关税等价格暴涨的原材料为对象，扩大税制、金融支援等。” 价格暴涨的白菜将比平时增加1.6倍。苹果（2.5倍）、梨（1.8倍）等也将利用合同数量扩大供给。牛肉和猪肉将通过周末及夜间屠宰、简化检疫程序等，将供应量分别扩大至1.5倍和1.3倍。水产品以明太鱼、青花鱼等价格相对较高的品种为中心，以最高优惠30%的价格发放政府储备物。 政府还决定以老人、残疾人等为对象，直接创造60万个以上的工作岗位。劳动、子女奖金将在连休前提前支付，为了防止拖欠工资，将暂时下调1%的事业主拖欠清算支援融资利率。从本月8日到2月6日，农畜水产品及加工品期货的委托禁止法允许价额将暂时上调至20万韩元，鼓励购买春节礼物。

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