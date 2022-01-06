1992年出生的另一个“孙”…动摇中国联赛，被提名为MVP候选人. January. 06, 2022 07:56. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在中国也出现了“SON”。 在中国职业足球超级联赛（CSL）山东鲁能泰山队（以下简称山东队）效力的孙准浩（30岁）为同岁的孙兴慜（托特纳姆热刺）、黄义助（波尔多）、李在城（美茵茨）等引领的1992年生人一代球员的全盛时代“画龙点睛”。4日，山东队在赛季最后一场比赛中以1比1战平长春亚泰队，以51分（15胜6平1负）较大优势压制上海海港队（45分），捧起了中超冠军奖杯。自2010年夺冠后，球队时隔11年再次登上冠军宝座。孙准浩当天也活跃在球场90分钟，享受了夺冠的喜悦。 孙准浩在2020年带领全北队实现K1联赛4连冠，被选为最佳球员（MVP），在转会第一年再次大获成功。在20场比赛中，他作为防守型后腰，毫无瑕疵地指挥球队的攻守。他在关键时刻贡献得分（4粒进球、6次助攻），数次挽救了球队。助攻次数是队内最多的。在夺冠的分水岭—去年12月16日与北京国安队（2比1获胜）的比赛中攻入扳平一球，19日与上海海港队（2比0获胜）的比赛中攻入制胜一球。 在全北时期被称为“Maestro”的孙准浩在中国舞台上也展现了掌控球场中路的能力。拦住对方传球路线的位置选定和阻止2线攻击手移动的球场表现非常突出。以每场比赛约跑12公里的活动量，完全调节了球队的攻守平衡。在4-2-3-1阵型中，中场位置搭档马鲁安•费莱尼(比利时)十分信任孙准浩，积极前插尝试进球。曾效力于英超（EPL）曼彻斯特联队的球星费莱尼，得益于孙准浩，攻入10球（排在进球榜第5位）。 孙准浩很有可能成为首位K联赛MVP出身，又获得CSL MVP的韩国球员。中国新闻门户网站《新浪体育》4日预测表示：“孙准浩被评为本赛季CLS最佳球员完全没有问题。他起到了中场球员能起到的所有作用。” 与在欧洲顶级联赛中身价暴涨的孙兴慜、黄义助、李在城相比，孙准浩虽然受到了较少的关注，但以诚实的足球风格在韩国和中国积累了杰出的履历。

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