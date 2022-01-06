朝鲜新年第一次发射导弹……文在寅：“不能松开对话的弦”. January. 06, 2022 07:56. by 尹相虎 军事记者、朴孝穆记者 ysh1005@donga.com,tree624@donga.com. 朝鲜5日进行了新年首次导弹挑衅，但韩国总统文在寅表示，将继续努力进行南北对话。有人指出，虽然文在寅是在明确表示将推进包括终战宣言在内的韩半岛和平进程直到任期结束为止的意志，但作为军队统帅，这可能是给了违反联合国安理会决议的朝鲜挑衅行为的“免罪符”。 据韩国军方透露，当天上午8时10分左右，朝鲜从慈江道向东部海上发射了一枚疑似短程弹道导弹的发射体。这是朝鲜自去年10月发射新型“小型潜射弹道导弹”后，时隔78天再次进行导弹挑衅。韩国军方称韩美情报当局正在分析射程等飞行数据，没有予以公开。军方消息人士称：“导弹在飞行途中被发现从追踪雷达上消失。”即该发射体在飞行过程中可能发生了异常。 在朝鲜进行导弹挑衅3小时后，文在寅出席了在江原道高城猪津站举行的“东海线江陵至猪津铁路建设开工仪式”，并表示：“我担心，朝鲜今晨试射不明的短程发射体，可能会造成紧张局势，南北关系停滞可能进一步加深”，“为了从根本上克服这种情况，不能松开对话的弦。”他还说：“朝鲜也应该为对话更加认真地努力”，“在韩朝共同努力、积累信任的时候，有一天和平会突然来到我们身边。” 韩国政府也从上午9点45分开始召开了由青瓦台国家安保室长徐薰主持的约50分钟的国家安全保障会议紧急会议，没有将其定性为“挑衅”，而是强调了重启对话的重要性。 猪津站是南北出入管理事务所所在的最北端站，是前往金刚山的最后一个火车站。青瓦台解释说，根据南北协议，2007年连接朝鲜监护站并开通相关区间后，有望成为与西伯利亚横穿铁路相连接、延伸至欧亚地区的关口。国土交通部预测，此次开工仪式将产生约4.7万亿韩元的生产诱发效果和3.9万人的雇佣诱发效果。

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