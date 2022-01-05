韩国专家：“一旦奥密克戎毒株扩散，要想防止医疗崩溃，必须修改以负压病房住院为中心的K防疫体系”. January. 05, 2022 07:59. by 李眞漢, 趙健熙 likeday@donga.com,becom@donga.com. 韩国传染病权威人士主张，韩国的新冠应对体系应在4周内进行科学地、符合现实的调整。有人指出，要想应对奥密克戎毒株的大规模传播，必须打破已有两年历史的“K防疫”框架。 新型传染病中央临床委员会委员长、首尔大学医院感染内科教授吴明敦（64岁、照片）4日接受本报采访时表示：“目前的新冠疫情防控方针大部分是在2年前春天制定的”，“现在新冠病毒知识积累了很多，疫苗和药物已经问世，应该放宽严格的防疫标准。” 吴明敦指出，奥密克戎毒株的扩散是防疫体系变化的契机。他分析说：“到2月份，韩国的奥密克戎毒株也会大显身手”，“在剩下的一个月‘黄金时间’里，如果不大幅修改防疫方针，医疗体系很有可能崩溃。” 迄今为止出现的奥密克戎毒株的特点，是扩散速度相对较快和重症恶化比率较低。相反，国内新冠疫情的应对系统以危重症患者为主进行设计的。吴明敦提议，为了解决这种不匹配，应改变无条件让重症新冠患者住进负压病房的方针。他还指出，应该缩短目前为期10天的新冠患者隔离时间。他主张，应该取消相当于“宇航服”水平的新冠医护人员的防护服，以与普通葬礼相同的方式举行新冠死亡者的葬礼。 吴明敦还说：“世界卫生组织预测，在世界70%的人口接种疫苗的今年中期，新冠疫情将达到顶点”，“漫长隧道的尽头在望。”

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