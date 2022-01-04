香港反华网媒《众新闻》宣布停刊. January. 04, 2022 07:53. by 李恩澤 nabi@donga.com. 香港反华网络媒体《众新闻》（Citizen News）2日停刊。分析认为，由于当局日益严厉地镇压媒体，最近连规模较大的媒体也陆续选择停刊，因此报纸认为不可能再坚持下去。继去年6月香港最大的日报《苹果日报》和去年12月29日著名网媒《立场新闻》之后，大约半年内有3家反华媒体关门，有人担心香港的言论自由实际上已经消失。 《众新闻》2日在脸书上写道：“在危机时期，首先要保障船上所有人的安全。以沉重的心情宣布停刊。”报方解释称，虽然想继承新闻业的精神，为大众服务，但近两年来香港社会的变化和舆论环境的恶化，使《众新闻》这条小船遭遇强风和波涛汹涌。 创办人兼总编克里斯·杨（杨健兴）3日召开记者会表示：“停刊决定是在短时间内完成的。不能排除我们可能会面临危险。”尤其是，其决定停刊的原因，是《立场新闻》4天前选择停刊。在《苹果日报》和《立场新闻》停刊前，其前任和现任干部接连被捕，公司资产也被冻结，因而都选择了停刊。分析认为，其意思是不能让成员经历这样的事情。 《众新闻》是2017年1月1日创刊的40名职员规模的小型在线媒体。它追求自由、开放性、多样性、包容性，在2019年反对罪犯引渡法（遣返法）及2020年反对香港《国家安全法》的示威中，忠实地传达了民主阵营的声音。

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