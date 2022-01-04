光复前后，首尔市公务员做了什么？. January. 04, 2022 07:52. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 包含首尔市成立当时公务员活动内容的首尔历史口述资料集第13卷《首尔的重建和市政，在现场的人们》对外发行。 虽然在日本殖民统治时期有京城府，但一般认为1945年光复以后是韩国首尔市成立的时期。京城府于1946年更名为“首尔市”。 该书由经历日本帝国主义强占时期和8•15光复之后、6•25战争前后等剧变时期的公务员口述组成。首尔历史编纂院从2009年开始，为向首尔市民传达现代首尔的历史，开展了口述采录工作。 书中生动记录了8名口述者经历的大韩民国首尔市初期的样子。这些人不是高层官员或政治家，而是一线现场公务员，他们中的7人已经去世。从书中可以看到1950、60年代进行选举的风景、因6•25战争倒塌的崇礼门（朝鲜时期汉阳都城的南城门）复原等当时的社会面貌。 市民可以前往首尔主要公共图书馆阅览该书。在首尔市厅地下1层市民厅的首尔书店可以购买。本月中旬，在首尔历史编辑院的网站(https://history.seoul.go.kr)上，也可以看到阅览该书的电子版。首尔历史编纂院院长李相培（音）表示：“通过首尔市初期公务员的献身牺牲和积极的活动，可以了解到如今首尔的第一步是什么样子。”

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