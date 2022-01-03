金正恩“沉重的苦恼”……解决温饱问题的出路，只有下决心无核化. January. 03, 2022 07:50. . 朝鲜去年年底结束了历时5天的劳动党全体会议，但没有对外传递信息。朝鲜媒体报道称，国务委员长金正恩表示，新年将面临“沉重而负责任的苦恼”。会议集中讨论了农业和经济部门，并强调了专注于紧急防疫的决心。关于对外路线，会议表示：“（金正恩）为应对多事多变的国际局势和周边环境，提出了在对韩、对外事业中坚持的原则问题和战术方向。” 朝鲜罕见地在没有对外披露信息的情况下结束全体会议，这反过来证明了很难确定具体的对外路线，甚至是连对外表述都觉得词穷。特别朝鲜公开了此次会议上单独召开对美对韩分科委员会的场面，但在会议结果的公布中，对外政策仅提及了一句“多事多变的国际局势”。也就是说，尽管韩国和美国一再招呼进行对话，但仍决定维持目前维持现状的路线，即应先废除敌对政策和双重标准。这无异于朝鲜将观察3月的韩国总统选举和韩美联合军演等情况，采取随机应变式应对。 虽然最终没有向外部伸手，而是要自己解决温饱问题，但其结果是显而易见的。朝鲜在新冠疫情扩散的恐惧中封锁了国境，事实上已经进入了自闭状态。去年的收成并不差，但国际社会担心，朝鲜此前相当数量的粮食都依赖外部，不久将面临饿死事态等人道主义危机。朝鲜甚至拒绝提供种子、肥料等农业相关援助。 金正恩此次也提出“发展我国特色社会主义农村”，鼓励粮食生产，并指出新冠疫情防控是“最重大事”，表示暂时不打算解除边境封锁措施。最终，这种长期孤立只能导致居民的饥饿和愤怒，朝鲜内部只能成为不知何时会爆发的定时炸弹。尽管如此，金正恩仍然未能放弃在维护“有核国家”威信的同时进行对外交易的奢望。如果没有下决心无核化和开放，“人民大众第一主义”口号的暂时幻觉效果也不可能持久。

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