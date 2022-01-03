“抢占后新冠时代”，参加美国CES的韩国企业创历史最大规模. January. 03, 2022 07:50. by 李建赫记者•洪锡浩记者 gun@donga.com,will@donga.com. 随着世界最大的信息技术（IT）•家电展示会“CES 2022”开幕日期的临近，国内企业即将推出的新产品和展示馆正在陆续公开。面对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）新变异毒株“奥密克戎（Omicron）”的扩散，韩国企业主要经营层亲自前往CES现场寻找未来“吃食”等，为抢占市场积极行动。 1日（当地时间），据美国消费者技术协会（CTA）透露，参与CES 2022的韩国企业有416家。在全体参加CES的约2200家企业中，仅次于1300多家企业参加的美国，比法国（247家）和中国（159家）要多很多。韩国企业的参展规模是历届CES中规模最大的一次。 去年，由于新冠病毒的原因，CES只在线上举行，此次虽然线下展示得以复活，但从去年年末开始，随着奥密克戎变异毒株的扩散，放弃参加的企业层出不穷。美国微软（MS）等取消了展览。 但是，韩国企业为了确保从今年起正式开启的“后新冠时代”的竞争力，经过长时间的思考，最终决定线下参加。三星电子副会长韩钟熙将出席现场开幕式并发表基调演讲，SK集团子公司的首席执行官（CEO）也将陆续登上飞往美国的飞机。据悉，现代汽车集团会长郑义宣也将前往现场。 三星电子将运营CES 2022参展企业中规模最大的展馆。三星电子当天推出了显示器新产品阵容公开计划。LG电子利用增强现实（AR）和虚拟现实（VR），准备了介绍新产品的数码展示展台。SK集团决定介绍反映碳中和“Net-Zero”的技术。 在海外，公开电动小皮卡“Silverado”的通用汽车、宣布电动汽车生产计划的Stellantis等移动出行企业备受关注。美国医疗设备制造商“Abbott”作为医疗保健企业首次在CES上发表主旨演讲，其主旨演讲内容也备受期待。CTA指出，今年数字健身、NFT（非同质化代币）、宇宙技术等是主导未来的技术。

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