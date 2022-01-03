100年以来首次开放的海云台长山山顶. January. 03, 2022 07:51. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. “在这里种地50多年，第一次来到山顶。原先是军队保安设施。” 1日上午7时，海拔634米的釜山海云台区长山山顶。田宇阳（85岁，音）在标志石周围转了一圈后激动地说道。脚下的密密麻麻的80层高的海洋城尽收眼底，远处日本对马岛的山脊线也清晰可见。 田某住在建造在海拔550米处的长山村。他是根据政府的“长山开拓团事业”于1967年移居到这里的初期居民。他一直靠在由林地改造的田地里种高寒蔬菜过活。距离山顶很近，几乎伸手可及，但禁止随意攀爬。田某说：“初期的移民都去世了，现在只剩下我一个人了。如果早点开放的话，大家能够一起看到好风景……真可惜啊。” 据了解，大概是因为6·25战争时期设置的军队通信设施，长山山顶被限制出入近70年。但据说，山顶的实际控制时间超过了100年。海云台文化院事务局长郑镇泽（音）表示：“从被日本帝国主义夺走国权的1910年开始，山顶就设置了从日本到朝鲜的收听无线的军事设施。在此之前，长山一带被指定为禁止砍伐树木的封山措施，也不能出入。” 随着2011年海云台区居民团体和环境团体推进市民运动后，“把隔绝的空间还给市民怀抱”的讨论正式开始。去年9月，长山被指定为“海云台区立公园”，包括山顶在内的整个山体管理权转移到海云台区后，山顶的开放得到了很大的发展。海云台区上个月与军方就山顶开放问题达成了最后协议。 壬寅年第一天，包括全某在内，登顶长山的人共有50多人。釜山市海云台区在举行新年日出活动的同时，举行了“长山山顶开放仪式”。考虑到防疫问题，限制了出席人员。当场还有《老虎下山》等国乐演出助兴。当一轮红日从东海升起时，与会者发出了赞叹声。他们还把从冬柏岛等海云台区18个地方挖来的泥土撒到山顶上祈愿和睦。海云台区佑洞的一名居民兴奋地说："据我所知，这里是韩国群山中唯一一个山顶被隔绝的地方”，“在未知的空间里迎接新年，感触颇深。” 长山山顶当天只临时开放了一天，从4月开始实行常态开放。在约1500平方米的山顶面积中，普通人可以到达的地方有640平方米左右。其余还有军队和移动通信公司的通信设施，禁止接近。 海云台区将投入5亿韩元，建立军队设施不被平民看到的遮挡设施，并设置卫生间和安全栅栏。海云台区区长洪淳宪（音）表示：“正在考虑不拆除6·25战争时期建成的美军掩体设施，直接向市民开放，还将进一步挖掘三国时代之前就在这里的‘长山国’史料。”

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