俯式冰橇郑承基在IBSF世界杯拉脱维亚站摘得铜牌…排名领先尹诚彬. January. 03, 2022 07:53. by 黃奎引 kini@donga.com. “现在你是复仇者联盟的新队长吗？” 在好莱坞电影《复仇者联盟》系列中，蜘蛛侠在钢铁侠去世后饱受这样的提问攻势。也许韩国俯式冰橇（又称为钢架雪车•Skeleton）国家队现在也是时候应对“钢铁侠”尹诚彬（28岁•江原道厅）的后时代了。那么目前来说最接近蜘蛛侠的选手就是郑承基（23岁•天主教关东大学•照片）。 郑承基于去年12月31日(当地时间)在拉脱维亚锡古尔达举行的2021~2022国际有舵雪橇及俯式冰橇联合会（IBSF）世界杯第6站比赛上，在经过两轮激烈比拼之后，他以1分41秒73的成绩摘得铜牌。这是2019~2020赛季首次登上世界杯舞台的郑承基首次站上领奖台。在此之前，他在本赛季第2站比赛中获得第4名，是个人最好成绩。 包括俯式冰橇和有舵雪橇在内，韩国雪橇代表队中本赛季首次获得IBSF世界杯奖牌的郑承基表示，“在新年伊始之际能够传达好消息，感到非常高兴”，“将乘势而上，全力以赴，争取在2022年北京冬奥会上取得好成绩。” IBSF计划在瑞士圣莫里茨举行的世界杯第8站结束后，根据赛季排名分配北京冬奥会参赛权。目前韩国选手中，郑承基排在第10位（排名积分848分），反而比排在第13位的尹诚彬（692分）高。 郑承基也是像尹诚彬一样在起跑上有优势的选手。在本赛季共11次比赛中，他以6次（54.5%）的成绩排在起跑第一。有评价称，如果郑承基像尹诚彬一样积累更多的比赛经验，将具备无论如何都能达到世界最高水平的潜力。 SBS解说员李世中（音）表示：“如果说尹诚彬是天才型，那么郑承基接近于赵仁浩（雪橇代表队）总教练和系统培养的类型”，“因为是在循序渐进的过程中上升的，所以是不会轻易垮掉的类型。他是今后很有可能展现出更好面貌的选手。” 在复仇者联盟系列中，钢铁侠相信蜘蛛侠可以代替自己的空位而牺牲自己。看到参加2014年索契冬奥会的自己，决定成为俯式冰橇选手的郑承基，尹诚彬也持有同样的想法。尹诚彬说：“真心希望承基比我做得更好。只要我能传授些什么，就准备把所有东西都倾囊相授。”

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