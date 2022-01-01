大选倒数第67天，选举不能拖民生和经济的后腿. January. 01, 2022 07:40. . 今年是总统选举之年。是政权交替还是连续执政，两大浪潮正在激烈碰撞。坐在上面的候选人们纷纷向对方发出粗鲁的言辞，开始全力以赴团结支持层。每次大选时，整个国家都会被“你的人”“我的人”分得破碎不堪，但唯独这次大选令人担忧。 美中霸权竞争、进入第三年的新冠大流行长期化等等，韩国所处的危机水平与过去无法相比。尽管如此，对如何解决国家难题的洞察力和提出展望、政策竞争被抛在脑后，如何才能掌握大权的民粹主义正在盛行。 眼下，政府和执政党准备在距3月9日大选还有2个多月的时间里，赤裸裸地集中、动用各种政策手段。最明显的例子是，决定1月底先向55家私营企业和小企业支付500万韩元的损失补偿费。先进行补偿，在大选后再确定损失与否并进行清算，这是以前从未有过的做法。这是因延长保持社交距离对个体户的支援，对此不能责怪什么，但政府接受了李在明候选人的主张，无法避免在大选前撒放现金的争议。执政党2月还正式表明了推进编制补充预算案的方针。明年正式预算在国会通过还不到一个月就提出追加预算，这本身就不正常。 连无法采用直接政策手段的在野党也滥发善心型资金公约。在野党毫不犹豫地说，将投入50万亿韩元、100万亿韩元用于支援个体户。“在大选前发放”“在大选后发放”等等，党内对发放时机也是众说纷纭。如何筹措资金也不明确。在野党也有可能加入到没有现实性担保的“加大赌注”的行列中，从而放松国家经济缰绳。 目前，韩国经济复苏缓慢，物价出现了高“慢胀”的征兆。据统计厅统计，今年消费者物价增长率为2.5%，为10年来的最高值。虽然物价很高，但新年经济因民间消费和设备投资不振，增长率有可能低于政府目标值（3.1%）。要想降低物价水平，提高增长率，就必须减少市场流动性，同时培养民间活力的细致的政策组合。就经济霸权问题对立的美国和中国也面临着解决通货膨胀的课题。韩国在国内外都处于岌岌可危的走钢丝的境地。在这种情况下，如果盲目增加财政支出，有可能导致经济危机。 朝野政党虽然包装说现在投放国家资金是为了民生，但忽视了迎来主权债务“1000万亿韩元时代”的韩国经济的实际情况。支援个体户应该与大选日程无关，在精巧的计划下进行。新年伊始，非常担心大选会不会带来阻碍经济的结果。

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