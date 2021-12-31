SK海力士完成英特尔Nand闪存业务第一阶段流程. December. 31, 2021 07:52. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士30日表示，已完成了收购美国英特尔Nand闪存业务的第一阶段流程。 此前，SK海力士于22日获得中国当局为收购的反垄断审查批准后，当天又完成了收购英特尔主要资产的第一阶段流程。第一阶段收购对象是英特尔的Nand闪存基础数据存储装置（SSD）业务和中国大连工厂等，作为收购合同总金额90亿美元（10.7万亿韩元）中的70亿美元将支付给英特尔。 SK海力士表示，计划于2025年3月完成第二阶段的交割时支付剩余的20亿美元，并转移Nand闪存晶圆研究开发（r&d）组织和大连工厂运营人力等有形、无形资产，最终完成收购交易。 SK海力士当天表示，决定将运营英特尔SSD业务的美国新子公司定名为“Solidigm”。“Solidigm”是“solid-state”和“paradigm”的合成词，意思是通过技术革新和差别化的服务，引领存储器解决方案产业的范式变化。SK海力士总经理李锡熙将兼任Solidigm议长，指挥收购后的整合过程。英特尔副总经理罗伯•克鲁克将被任命为该公司的首席执行官（CEO）。

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