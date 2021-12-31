美国确诊病例持续增加，每天超30万人. December. 31, 2021 07:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）新变异毒株“奥密克戎（Omicron）”的迅速扩散，美国日均新增患者突破30万人，刷新了历史最高纪录。另外，仅英国、法国、意大利三个国家的每日新增患者就接近50万人，在欧洲也创下了历史最高纪录。 30日（当地时间），据《纽约时报》（NYT）统计，美国一周平均一天的确诊人数以29日为准达到了30.1472万人。前一天确诊患者为26.7305万人，超过了今年1月11日的最高纪录（25.1232万人），但仅一天就增加了3万多人。最近两周内，美国日均确诊患者人数激增2.5倍以上。华盛顿和纽约、新泽西等东部地区的大城市正在主导扩散趋势。 欧洲的新确诊人数也在不断刷新最高值。29日，英国政府表示，有18.3037万人被确诊为新冠肺炎阳性。这一数字远远超过了前一天确诊的12.9471万人。前一天也是历史最高值。同一天，法国政府公布的新患者人数为20.8099万人，刷新了前一天达到17.9807万人的历史最高纪录。意大利也出现了9.8030万例确诊病例，超过了历史最高值前一天的确诊人数（7.8313万人）。 世界卫生组织（WHO）总干事谭塞德诊断说：“随着传染性很强的奥密克戎变异毒株和德尔塔变异毒株同时扩散，确诊病例像‘海啸’一样不断增加。” 但是，从美国的情况来看，与剧增的确诊患者规模相比，住院患者和死亡人数呈现出相对停滞的趋势。截至29日，住院患者人数约达7.5万人，比两周前增加了11%。

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