三星电子：“中国西安工厂因新冠疫情扩散实行弹性运营”. December. 30, 2021 07:39. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散，中国陕西省西安市实际上已经被封锁，在这种情况下，三星电子在当地的半导体生产出现了一些问题。 三星电子29日通过本公司新闻室表示：“中国西安半导体事业场随着新冠疫情的持续扩散，正在进行生产线的灵活调整。”灵活调整意味着半导体生产将降到比平时低的水平。三星电子补充说：“这是根据公司的经营方针做出的决定，即应优先考虑员工的安全和健康。” 作为陕西省省会、人口达1300万的大城市，西安市在本月9日至22日新增206例新冠病毒感染病例，政府随即实行全面禁止居民外出的防疫措施。因为，中国当局正在实施只要出现1名感染病例，就封锁整个地区并隔离所有居民的政策。三星电子此前适用中国政府的特别措施，工厂一直正常运转。但是，随着地区封锁时间的延长，不仅是员工上下班，连物流也受到了影响，因此开始调节生产量。 西安半导体工厂是三星电子唯一的海外存储半导体工厂，从2014年开始生产闪存芯片（NAND）。闪存芯片不仅是移动设备的数据存储场所，还用于在服务器、PC等储存数据所需的固态硬盘（SSD）的制造。三星电子在闪存芯片世界市场的占有率为40%左右，但在三星电子总产量中，约40%是在西安工厂生产。 另外，位于西安的三星SDI的电动汽车电池工厂目前正常运转。三星SDI将根据新冠疫情的扩散程度和中国政府的措施，决定今后的工厂运营方向。

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