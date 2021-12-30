一波未平一波又起的核查疑惑，公调处别想蒙混过关. December. 30, 2021 07:39. . 据调查，高层公务员犯罪调查处（公调处）对105名国民力量党议员中的70多人查询了通信资料。公调处还查询了国民力量党总统候选人尹锡悦及其夫人金健熙的通信资料。继记者、教授、市民团体负责人等之后，公调处对在野党人士也进行了大规模通信调查。上述事实被揭露后，核查争议正在扩大。 通信查询对象包括，曾报道过公调处对首尔高级检察厅检察长李成润的所谓“调查皇帝”的记者、一直反对检察机关改革的韩国刑事诉讼法学会会长郑雄锡和会员等。国民力量党反对设立公调处，并一直批评公调处针对唆使举报疑惑的调查等。这不禁让人怀疑，公调处是否出于对他们的报复性质而进行了通信调查。 但是公调处以“正在调查的案件”为由，没有说明进行通信调查的经过。公调处本月24日在声明中表示：“在没有深刻反省的情况下，沿袭过去调查惯例，受到舆论谴责，对此深感遗憾。”但同时表示：“这是根据调查需要进行的合法调查程序。”因为这不是非法行为，所以只表示遗憾就想蒙混过关吗?如果公调处尊重舆论，就应该在最大限度地减少调查障碍的范围内公开通信调查的具体原因，并求得谅解。 更何况，公调处被怀疑是对媒体和在野党进行核查，还展开了拖网式的调查。与此相反，其调查成果却十分寒酸。据悉，针对唆使举报事件动员所有调查力量，却又不拘留起诉孙俊成，并把国民力量党议员金雄移交检察机关，就要结束了事。对李高检长的公诉状泄露等的调查，也没有什么进展。正因为如此，才出现了应该废除成立不到一年的公调处的极端主张。 滥用通信查询不仅仅是公调处的问题。去年，检察机关、警方等调查机关的通信资料查询件数共达548万多件。这是因为《电气通信事业法》的条款规定，即使没有得到法院的许可，调查机关也可以进行通信调查。国家人权委员会在2014年以该条款违反令状主义原则、过分侵犯私生活自由为由，劝告删除该条款。在2016年，“参与连带”等提出了宪法诉讼，但至今尚未得出结论。国会不应该等待宪法裁判所的决定，而应该立即出面修改法律，防止调查机关行使过度的权限。

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