郑义溶：“南北关系难以以北京奥运会为契机取得改善”. December. 30, 2021 07:40. by 崔智善记者、朴孝穆记者 aurinko@donga.com,tree624@donga.com. 韩国外交部长郑义溶表示：“原希望北京奥运会成为改善南北关系的契机，但从目前来看，这种期待实际上已变得越来越困难。” 郑义溶29日在首尔外交部大楼举行的记者招待会上，就明年2月在北京冬奥会上举行南北首脑会晤的可能性等问题做出了上述回答。受新冠疫情影响，朝鲜能否参加奥运会尚不明确。在这种情况下，再加上美国还宣布进行外交抵制，因此他承认难以把冬奥会作为终战宣言的跳板。不过，政府一名高层官员表示：“郑义溶此话的意思，是难以把‘冬奥会’用于和平进程。但是，反而是在冬奥会之前，南北关系也有可能取得重大进展。” 对于外交抵制北京奥运会，郑义溶表示“没有考虑”，确认了原有的立场。对于“文在寅总统是否有可能出席冬奥会”的提问，他只是简单地回答说：“现阶段没有可以分享的内容。”据悉，青瓦台内部强烈认为，从目前来看，文在寅难以参加冬奥会。 郑义溶就韩美目前正在协调的《终战宣言》草案表示：“实际上已经达成协议。”这比“协调工作几乎已经结束”的原先立场更进了一步。他还表示：“正在讨论如何与朝鲜进行（有关终战宣言的）谈判。希望朝鲜做出具体回应。” 郑义溶就日军“慰安妇”问题表示，“大家不是很清楚原罪在哪里吗?”将因历史问题导致韩日关系恶化的责任推给了日本政府。他还表示：“日本顽强地坚持我们要遵守2015年（慰安妇）协议的立场，（韩日关系）完全没有进展。”对于日本最近打算将朝鲜人强制劳役场——佐渡矿山载入世界文化遗产一事，郑义溶抨击说：“深表忧虑，深表遗憾。” 有人指出，韩国政府只对朝鲜和中国的人权问题视若不见。对此，郑义溶解释说：“这是因为韩国与朝鲜和中国有着特殊的关系，而且与韩国安保直接相关，需要合作的部分很多。”

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