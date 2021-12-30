“4人聚会-晚上9点营业限制”防疫措施或将延长两周. December. 30, 2021 07:41. by 金素敏•刘根亨•金素英记者 somin@donga.com. 韩国政府决定将此前为阻止新型冠状病毒肺炎（COVID-19）新变异毒株“奥密克戎（Omicron）”流入韩国而采取的所有海外入境人员10天的自我隔离措施再延长4周。原定于明年1月2日结束的“保持社交距离体制”至少延长2周的方案目前也在讨论之中。 防疫当局29日表示，所有海外入境人员10天隔离和南非共和国等11个国家的外国人禁止入境措施将维持到明年2月3日。该措施从3日开始，曾延长过一次。 这是因为奥密克戎变异毒株感染患者正在增加。以29日0时为准，一天内共出现109名奥密克戎感染患者，是近来的最高值。其中，海外流入的患者达69人。随着海外各国奥密克戎变异毒株迅速扩散，在入境的人中，奥密克戎感染者正在剧增。 另外，奥密克戎变异毒株在社区的传播也在增加。仅当天一天，无法得知感染途径的奥密克戎确诊患者就增加了11人。中央防疫对策本部流行病学调查组组长朴英俊当天在新闻发布会上表示：“考虑到奥密克戎的传播力，今后感染途径不明的事例或将进一步增加。特别是从30日开始，如果检查件数增加，患者增加速度将会加快。”

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