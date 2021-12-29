明年育儿休假工资将上调…工资50%→80%. December. 29, 2021 07:41. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 从明年开始，育儿休职4~12个月的工资将从每月最高120万韩元提高到150万韩元。另外，如果父母同时行使一个孩子的休育儿假，3个月内夫妻合计最多可得到1500万韩元。雇佣劳动部当天表示，上述内容的雇佣保险法施行令等雇佣部管辖的3个法令案28日通过了国务会议。 育儿休职（也称育儿休假）制度是指，育有8周岁（或小学二年级）以下子女的劳动者可以为育儿最多带薪休假一年的制度。此前，根据育儿休假期间不同，工资也有所不同。到3个月为止，在每月150万韩元的范围内支付标准工资的80%，其余时间在每月120万韩元的范围内支付标准工资的50%。 从明年开始，4~12个月（连续）工资上涨，一年里每月最高可得到150万韩元，得到标准工资的80%。如果是单亲劳动者，到3个月为止，可以在每月250万韩元以内得到标准工资的100%，剩下的期间在每月150万韩元以内得到标准工资的80%。 对于出生12个月以内的子女，如果父母分别使用3个月的育儿休假，就可以大幅增加工资的“3+3父母育儿休假制”也将从明年开始实行。人均工资在第一个月最多可得到200万韩元，第二个月最多250万韩元，第三个月最多300万韩元。也就是说，如果父母都休3个月的育儿假，最多可得到1500万韩元。 “3+3父母育儿休假制”是指，父母在同一期间同时休假或隔着时间差依次休假的情况下，都可以获得补助。如果父母依次休育儿假，增加的金额会反映在第二次休育儿假的工资中。对于今年出生的子女，即使母亲今年休育儿假，父亲明年休育儿假，也可以获得补助。

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