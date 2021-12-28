“就业寒流”对人文系-非首都圈-女性的影响更大. December. 28, 2021 07:50. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，去年4年制大学、专科大学、研究生院等高等教育机构毕业生的就业率达到2011年以来的最低值。就业难对人文系出身和非首都圈、女性产生了更大的影响。 教育部27日公布了《2020年高等教育机构毕业生就业统计》，该统计以去年2月和2019年8月高等教育机构毕业的55.3521万人为对象，就去年12月的就业及升学与否、工资水平等进行了调查。 据统计资料显示，高等教育机构毕业生就业率为65.1%，比前一年减少了2个百分点，是自2011年开始进行相关统计以来的最低值。教育部相关人士表示：“调查对象是新冠疫情发生以后首次开始社会生活的一代，新冠疫情对就业率产生了影响。” 据一项调查结果显示，人文系毕业生最大程度地感受到了就业寒流。人文系列就业率仅为53.5%，与前一年相比就业率的减少幅度在所有系列中是最大的。医学专业和工学专业的就业率分别为82.1%和67.7%，相对较高。在首尔A大学语言学部就读的李某（26岁）说：“人文大学出身的毕业生在一般大企业的公开招聘中很难找到突破口，因此很多朋友都在准备会计师或劳务师等专业资格证。” 从各地区来看，非首都圈毕业生受到的打击比首都圈更大。首都圈大学的就业率为66.8%，非首都圈却只有63.9%。男性的就业率为67.1%，相对高于女性（63.1%），男性就业率相较前一年的下降幅度低于女性。

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