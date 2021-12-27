逃出地狱的申台龙能否品尝到“第一个冠军天国”的滋味？. December. 27, 2021 08:41. by 金正勋记者 hun@donga.com. 申台龙主教练（照片）率领的印度尼西亚国家男子足球队进入了2020年东南亚足球联盟（AFF）锦标赛（铃木杯）决赛。铃木杯又被称为“东南亚世界杯”。 25日，在新加坡Kallang国立体育场举行的铃木杯半决赛次回合比赛上，印度尼西亚队在常规赛90分钟内与新加坡队2比2战平，并在加时赛上以4比2获胜。在两队的首回合比赛中主场被对手逼成1比1平的印度尼西亚队以两回合5比3的总比分进入了最终的决赛。 对于当天的比赛，申教练形容其为“在天堂和地狱之间徘徊”。比赛非常激烈。印度尼西亚队在上半场第11分钟由伊斯拉•瓦利安率先攻入一球，但在上半场补时阶段被对方的韩国籍归化球员宋义英扳平了比分。而在下半场第29分钟，球队又被新加坡队的沙丹•苏莱曼打进反败比分的一球，以1比2落后对手。 但新加坡队在上半场补时和下半场第22分有两名球员被红牌罚下场，在人数上处于劣势。抓住这一机会的印度尼西亚队在下半场第42分钟扳平了比分，并在加时赛上利用人数优势以4比2完胜对手。申教练说：“两队在球场上都非常努力，这是一场不容易的比赛。” 2019年12月申教练开始执掌印度尼西亚队的教鞭，本次比赛球队将向印度尼西亚历史上第一个铃木杯冠军发起强有力的挑战，因此当地对申教练的称赞接连不断。印度尼西亚足球协会在官方社交网络服务（SNS）上写道：“我们教练带领印度尼西亚队进入了决赛。”当地媒体《登法萨》称赞说：“申台龙教练给印尼国民送上了圣诞礼物。” 曾5次获得该赛事亚军的印度尼西亚队将于29日和明年1月1日与越南队（主教练为韩国人朴恒绪）和泰国队的另一场半决赛胜者争夺冠军奖杯。

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