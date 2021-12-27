金健熙：“为了显摆而夸大履历，请求原谅”. December. 27, 2021 08:42. by 姜敬锡记者、赵雅罗记者 coolup@donga.com,likeit@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦的夫人金健熙（音）26日表示：“一切都是我的错和失误。希望大家原谅我”，“即使丈夫成为总统，我也只会尽妻子的责任”。金健熙在爆出履历造假疑惑12天后，当天首次召开记者招待会，承认部分疑惑并进行道歉。 金健熙当天下午在首尔市汝矣岛国民力量党总部举行的记者会上，就围绕自己的疑惑表示：“为了显得好看一些，夸大了经历并写下了错误内容。不该这样做的，回过头来看，太羞愧了。向国民表示诚挚的歉意。”金健熙低头表示：“在以后的剩余竞选期间，我会安静地进行反省和自察。”“大家可以来骂犯了错的我金建熙，但恳请不要收起对一直以来走过艰难历程的丈夫的支持之心。” 当天，金健熙在用8分钟左右时间读完3张A4纸分量的道歉文后，没有回答任何问题就离开了记者会现场。随后，国民力量党中央选举对策委员会首席发言人李阳洙（音）出面进行了补充解释。他说：“她的意思是，没有说及‘是否要发挥总统夫人的作用”，而是要进行反省，以低姿态对待，在公开活动方面保持克制”，“她没有说剩余时间里不会参加选举运动。如果是在公开场合和（尹锡悦）候选人一起参加的话，还是可以接受的。”就选举对策委员会内部是否就金健熙道歉的节点和形式有过充分讨论的问题，他表示：“提出了很多建议和建议，候选人接受了这一建议，做出了决定。”

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