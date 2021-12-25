“不满防疫措施”，韩国个体经营团体决议“集体停业”. December. 25, 2021 07:27. by 柳彩妍记者 ycy@donga.com. 在韩国政府因新冠疫情扩散而加强“保持社交距离”政策后喊叫损失惨重的个体户们，将在明年1月4日以后集体停业。 新冠受害个体营业总联盟24日表示：“将于1月4日下午举行会议，决定集体停业的时间和时间。”该总联盟由韩国餐饮业中央会等6个小工商业者和个体户团体组成，从当天下午2时起举行了一个小时左右的会议，交流了各团体对全国联合停业的投票结果。 据该总联盟透露，在餐饮业中央会的51490名会员中，85%（43710人）赞成停业，提议停业三天的意见最多，占37.4%。韩国酒吧业中央会（99.9%）、大韩练歌场业中央会（98.2%）、韩国娱乐饮食店中央会（91%）等3个团体的会员也支持集体停业。 以韩国网络电脑文化协会和韩国休息餐饮店中央会等其余2个团体会员为对象的投票将进行到30日。休息餐饮店中央会相关人士表示：“从20日开始进行了投票，但会员们的舆论都倾向于赞成集体停业。” 总联盟负责人闵相宪（音）表示：“在遵守法律的情况下集体停业后，如果政府不采取令人满意的损失补偿措施，将不遵守限制人员和营业时间等防疫守则，在全国范围内展开不服斗争。”

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