LG无线显示器“StandbyME”开始全面进军海外市场. December. 22, 2021 07:44. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. LG电子将从本月开始正式出口无线显示器“StandbyME”（照片）。 LG电子21日表示，本月将以中国香港为起点，明年1月在越南、新加坡等亚洲主要国家和地区推出“StandbyME”。这是该产品今年8月在韩国上市后首次在海外销售。 StandbyME是将被认为是固定电子产品的电视、显示器按照用户的意愿移动，让用户在最舒适的状态下观看的显示器。根据站着或躺着的状态，调节显示器的角度、高低、画面方向，可以创造“只属于自己的影像收看环境”。左右上下可以分别调整至65度、25度。也可以像智能手机使用环境一样垂直旋转画面观看。 搭载以互联网为基础的LG电子软件平台“Web OS”，在连接Wi-Fi的地方可以像LG智能电视一样享受国内外在线视频服务（OTT）。还可以在StandbyME上实时共享智能手机画面。与苹果iPhone、iPad等iOS操作系统（OS)）设备相连接的“Air Play”功能也将从本月开始启动。 27英寸产品StandbyME的画面分辨率是全高清（1920×1080）。这一配置低于最近成为电视、显示器市场主流的4K超高画质（UHD•3840×2160）。上市价格为109万韩元，相当于LG电子的4K分辨率55英寸OLED（有机发光二极管）电视机的水准。但是，新世界集团副会长郑溶镇在社交网络服务（SNS）评价说：“有奇妙的魅力。”凭借“只属于我的显示器”的口传，需求增加，流通网甚至出现缺货现象。

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