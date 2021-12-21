韩华Q-Cells在法国启动太阳能发电站. December. 21, 2021 07:35. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韩华解决方案的环保能源事业部门韩华Q-Cells 20日表示，在法国开始运营55MW（兆瓦）规模的太阳能发电站。 该发电厂位于法国中北部吉昂地区的75公顷（ha）土地上，由当地能源企业“Total Energy”建设。年最大电力产量为64GWh（亿瓦时），相当于国内2万户家庭一年的用电量。30年间还会产生55万吨的二氧化碳减排效果。 该发电厂获得了法国政府2011年引进的“碳足印制度”低碳认证。该制度是计算发电模块制造过程中排放的二氧化碳总量，对碳排放量少的企业给予优惠，同时也是法国公共太阳能发电事业的投标参与资格。韩华Q-Cells今年在法国销售的模块中，70%是低碳认证产品。

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