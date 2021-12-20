韩裔选手在拥有百年历史的“美国小姐”比赛中首度折冠. December. 20, 2021 07:38. by 金民 kimmin@donga.com. 韩裔第三代美国女性艾玛•布洛伊斯(20岁)在1921年开始举行的“美国小姐”选拔赛上，成为首位夺得桂冠的韩裔选手。17日（当地时间），据《美联社》等媒体报道，代表阿拉斯加州参赛的布洛伊斯前一天在美国东北部康涅狄格州击败50名竞争者，当选为美国小姐。代表美国50个州及首都华盛顿的51名佳丽参加了此次大会。这是阿拉斯加代表团首次在该大会上夺冠。 布洛伊斯的母亲是韩裔，父亲是白人。她的外祖父母是韩国人，50多年前定居在阿拉斯加，她也是在那里出生长大的。目前她在西部亚利桑那州立大学学习医学。她表示，自己未来的志愿是成为一名皮肤科专门医生，本次夺冠带来的10万美元（约1.2亿韩元）奖金将用于学费。 布洛伊斯在接受阿拉斯加地区媒体采访时表示：“韩裔选手获得冠军体现了‘美国小姐’的积极变化。很高兴能代表亚洲人参赛。”她接着强调说：“虽然作为一半是韩国人、一半是白人成长的过程很辛苦，但我想向大家证明，在美国分裂的时代，共鸣和开放的心态非常重要。” 布洛伊斯还坦率地公开了自己曾患过强迫性障碍、注意力缺乏多动障碍（ADHD）等的事实，从而受到了关注。她还跟随患有唐氏综合症的兄弟参加了为发达残疾人举办的“特殊奥运会”。对于“如果赞助公司的高层管理人员提出不合适的提议怎么办”的提问，她回答说：“女性不是物品，我不会听任他们那样对待我。”

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