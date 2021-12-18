现代汽车也进行了人事新老交替，三分之一的新管理人员是40多岁人士. December. 18, 2021 07:51. by 申東秦 shine@donga.com. 现代汽车集团17日进行了有史以来最大规模的人事调动，选任了203名新职员。在主要任职的研究开发（R&D）、劳务领域等部门的首长辞职的情况下，新补充了全体干部的25%左右，试图进行大换血。 现代汽车集团当天表示，进行了下半年干部人事调整，选拔现代汽车66人、起亚21人、现代摩比斯 17人、现代建设15人、现代工程技术15人等。将每年130名左右的选拔规模增加了50%左右。 在此次人事调整中，没有进行副会长和社长的人事调整。在新晋升的管理人员中，3人中就有1人是40多岁的人，以能力为中心进行了新老交替。在R&D部门，新晋升的管理人员比率达到37%，把焦点放在了以实务为主的人事上。现代汽车集团方面表示：“为了迅速转换业务资产组合并提高人力竞争力，我们在变化和革新方面调整了方向。” 集团领导层的大幅更替引人注目。从2008年开始全权负责劳务的副会长尹汝喆和兼任蔚山工厂厂长并参加劳资谈判的社长河彦泰分别以顾问的身份同时辞职。为加强现代汽车全球力量做出贡献的总经理彼得•施雷尔和研究开发本部长阿尔伯特•比尔曼等外国人经营班子也将辞职，担任顾问的角色。2016年至2020年担任现代汽车代表的“财务通”李元熹社长和中国事业总负责人李光国社长也将以顾问的身份退下来。尹副会长负责的业务由郑尚斌副社长接替，蔚山工厂厂长一职则由李东锡副社长担任。中国事业将由李赫俊专务总管。接替比尔曼的是朴政国社长。 现代汽车在信息通信技术（ICT）、自动驾驶等新技术领域部署了新一代领军人物。一直主导现代汽车电子系统的信息娱乐和电子开发中心负责人秋教雄、引领产品阵容优化的未来成长企划室室长金兴洙、为加强设计竞争力做出贡献的现代设计中心负责人李相烨等人分别从专务晋升为副社长。在2017年38岁时成为集团最年轻管理人员的自动驾驶事业部部长张雄俊时隔4年成为专务。 此外，还有旨在加强新兴市场的人事安排。印度地区本部长金善燮专务被任命为全球事业管理本部长（副社长），俄罗斯地区本部长吴益均专务也晋升为副社长。 在战略领域注入了大量外部人才。NHN最高技术负责人（CTO）出身的副社长陈恩淑被任命为现代汽车ICT革新本部长。负责现代汽车高级化战略的捷恩斯首席品牌官（CBO）一职聘请了宾利出身的格拉汉姆•罗素常务。

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