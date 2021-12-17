“人均GDP，韩国2027年有望赶超日本”. December. 17, 2021 07:52. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本经济研究所预测说，韩国的人均国内生产总值（GDP•名义标准）到2027年将超越日本。人均GDP是反映国民个人财富的指标。 日本《日本经济新闻》下属经济研究所—日本经济研究中心15日发表《亚洲经济中期预测》报告时预测说，韩日人均GDP到2027年将达到4.5万美元（约5300万韩元），韩国将首次领先日本。据预测，到2035年，韩国的人均GDP将超过6万美元，而届时日本的人均GDP才将将超过5万美元。 去年日本的人均GDP为3.9890万美元，比韩国（3.1954万美元）高25%。但据预测，截止到2025年，韩国的人均GDP年增长率将达到6.0%，而日本的年增长率将停留在2.0%。 韩日之间出现如此大的差异是因为两国的劳动生产率不同。据分析，到2030年，韩国的劳动生产率增长率将把人均GDP提高4个百分点，而日本仅提高2个百分点。日本经济研究中心分析说：“日本劳动生产率低的原因是在数字改革方面落后。” 另外，中国的名义GDP预计将在2033年首次超过美国，但预计到2050年，美国将再次反超中国。据预测，中国政府加强对民间企业的限制规定，导致生产效率下降，人口减少带来的劳动力不足或将成为中国经济增长的绊脚石。

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