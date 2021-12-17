伍兹和儿子查理，连在球场上吸鼻子的样子也一模一样. December. 17, 2021 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 血缘是不会骗人的。 19日至20日（韩国时间）在美国佛罗里达州奥兰多里茨卡尔顿高尔夫俱乐部举行的邀请赛—PNC锦标赛上，所有的焦点都集中在“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（46岁•美国）身上。因为这是2月份遭遇交通事故的伍兹经过长时间的康复后参加的首场比赛。 伍兹受到关注还有另一个原因。由于连续2年与儿子查理（12岁）一起参赛，很多球迷期待与去年比赛时成为话题的伍兹父子像是一个模子倒出来的样子。两人从一号木挥杆到推杆动作，甚至连比赛中的小习惯也有很多相似的地方。 在社交网络服务（SNS）上，剪辑伍兹父子像是一个模子刻出来的动作的视频成为了话题。去年12月，在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛YouTube频道上上传的伍兹父子视频创下了近30万次的点击量。伍兹在今年比赛前观看了相关视频，他说：“有两个相似的地方很显眼。开球后抽到球座的时机和摸鼻子的习惯很相似。”他解释说，两人都有过敏症状，每当刮风时就会吸鼻子等，在高尔夫球场上遭遇困难。伍兹看着像自己一样进行下勾拳庆祝的查理，感叹说“太棒了（Awesome）”。去年与查理一同参赛，在20个队伍中并列第7位的伍兹当时曾表示：“留下了一生难忘的回忆。” 为了“高尔夫皇帝”的回归，赞助公司也开始忙碌起来。伍兹在自己的推特上表示，他计划在比赛期间使用普利司通公司的新标准球。有人预测说，该公司将推出计划于明年上市的泰勒梅（TaylorMade）新球杆产品。 伍兹计划，在正式比赛前一天的18日参加职业-业余配对赛第二天的日程。伍兹并不是与儿子查理并肩作战，而是与好友马特•库查尔（43岁）并肩作战。虽然是职业-业余配对赛，但却意外地会有电视转播。

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