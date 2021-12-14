文在寅说“不考虑外交抵制北京奥运”……需要那么着急划清界线吗?. December. 14, 2021 08:11. . 正在对澳大利亚进行国事访问的韩国总统文在寅昨天在与澳大利亚总理举行的联合记者会上，就是否对北京冬奥会进行外交抵制的提问回答说：“韩国政府没有讨论这个问题。”他还表示：“美国等任何国家都没有劝我参加（抵制）。”对于与中国的关系，他表示：“韩国以与美国的稳固同盟关系为基础，正在努力与中国保持和谐的关系。” 文在寅总统的发言再次确认了青瓦台和外交部从上周开始表明的政府立场，但其分量不同。美国以中国镇压人权为由，宣布外交抵制以来，青瓦台表示“没有讨论”，外交部副部长甚至表示“想发挥前任主办国的作用”。在此基础上，文在寅总统也重申了这一点。因此，“（目前）不予讨论”听起来就像是“不会进行抵制”的不变方针。 当然，与澳大利亚这样以核潜艇同盟与中国的“战狼外交”进行对抗的国家相比，韩国的处境并不一样。但实际上，相比看似响应抵制、实际上却在考虑“不抵制方案”的日本，韩国更接近于传统上对追随美国表现出排斥感的法国的拒绝参与抵制的态度。甚至从中国方面听到了“称赞”，说韩国的态度“不愧是奥运会一家人”。 在中美矛盾中，韩国打着“战略模糊性”的旗号，推行不站在任何一方的走钢丝外交。为了维护国家利益，这可能是在安全保障上倚重的同盟国美国和既是邻国又是最大贸易国的中国之间不可避免的选择。但是走钢丝是不容易的高难度杂技。一不小心失足坠落会造成致命伤。更何况，在美中两国走向理念对立的情况下，韩国所走的“绳索”更加晃动不已、危险万分。 为实现美中之间的智慧外交，应在明确的原则和规范下，特别是在普遍价值和国家利益之间，按事件分类寻求均衡。发出精巧的信息比什么都重要。此次，韩国没有对抵制争议的根源——中国镇压人权问题表示任何担忧。其结果似乎是在帮助中国。这是导致美国误会的信息管理失败。不能因为是同盟就认为它会理解一切。走钢丝也要有实力才有可能。

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