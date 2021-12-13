《华尔街日报》称：“通用-LG计划在美国密歇根州建立电池工厂”. December. 13, 2021 07:42. by 郭道英 now@donga.com. 《华尔街日报》（WSJ）10日（当地时间）报道说，美国通用汽车（GM）和LG能源解决方案计划在美国密歇根州兰辛市的通用汽车组装工厂附近建设新的电池工厂。据悉，两家公司的投资规模为20亿美元（约2.3万亿韩元）。 据《华尔街日报》当天报道，通用汽车为生产电动汽车，正在推进向密歇根州投资30亿美元以上的计划。其中的20亿美元将用于将底特律郊外的Orion组装工厂转换为电动小型货车生产中心。剩下的10亿美元左右将以与LG能源解决方案5比5合作投资的形式，投入到兰辛的现有组装工厂附近电池工厂的建设中。 通用和LG能源解决方案于2019年成立合作法人“Ultium Cells”，正在美国俄亥俄州和田纳西州分别建设年产35千兆瓦（GWh）规模的电池生产工厂。如果密歇根州确定开工，两家公司的第三家合作工厂就将建成。通用汽车对此表示：“包括Orion黑人居住区在内的多个地区正处于开发未来投资可能性的初期阶段。正在与地区相关人士讨论潜在的奖励机会等问题。”LG能源解决方案方面表示：“目前尚未确定。”

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