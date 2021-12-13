美国首名宇航员女儿继父亲之后“太空飞行”. December. 13, 2021 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 美国第一名宇航员艾伦·谢泼德（1923∼1998）的长女劳拉·谢泼德·丘吉莉（74岁）当地时间11日乘坐美国民间太空企业蓝色起源公司的“新谢泼德”号完成了太空飞行。女儿在父亲第一次太空飞行整整60年后，终于登上了以父亲名字命名的宇宙飞船，父女两代人完成太空飞行一事受到了广泛的关注。 谢泼德1961年5月乘坐美国国家航空航天局的“水星”号成功完成了美国第一次、世界第二次太空飞行。在他的飞行一个月前，俄罗斯飞行员尤里·加加林乘坐“卫星”号首次完成了太空飞行。谢泼德1971年乘坐“阿波罗14”号成功探测了月球。当时他留下了人类第一次在月球上打高尔夫球的历史。这是在低重力下观察球运动的科学实验的一个环节。 丘吉莉应蓝色起源公司的邀请，免费完成了飞行。当天结束约10分钟的飞行返回地球的丘吉莉说：“回到地球的时候想到了父亲。我想，爸爸可能没有像我一样开心地回来。”她感到遗憾的是，与自己不需要亲自驾驶不同，父亲只能一边工作一边返回地球。 这是蓝色起源公司的第三次民间宇宙旅行，这次飞行搭载了历史上最多的人员（6人），并将两个座位免费提供给了丘吉莉和美国职业橄榄球选手迈克尔·斯特雷汉（50岁）。据悉，剩下的4个座位是富豪们花数十万美元购买的。特别是，美国风险投资家莱恩·贝斯（60岁）和儿子卡梅伦（23岁）一同乘坐此次飞船，创造了父子空间飞行的第一个纪录。

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