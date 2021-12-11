“蚕室MICE综合空间”将于2023年下半年动工. December. 11, 2021 07:12. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 韩华建设被选定为在首尔松坡区蚕室综合运动场一带约35万平方米地皮上建设集展览、会议、体育、文化等功能于一身的复合设施（鸟瞰图）的民间投资事业优先协商对象。 首尔市10日表示，将韩华建设主管的“首尔智能MICE公园”指定为“蚕室体育•MICE综合空间建设民间投资事业”的优先协商对象。曾与韩华建设一起就引进事业展开竞争的韩国贸易协会联盟成为了次级协商对象。 首尔市计划尽快组成协商团，最早从明年1月开始与优先协商对象进行协商。此后，计划在2023年上半年左右签署协议，并于下半年动工。预计工程费将达2.1672万亿韩元左右，施工时间预计需要6年左右。 该项目从2016年开始推进，目的是到2029年为止，在蚕室综合运动场一带建设展览、会议、体育、文化设施等多功能设施和酒店、商业及业务设施等。优先协商对象是从12月7日到9日，在首尔研究院首尔公共投资管理中心主管的评价委员会上，经过开发构想及设计、施工计划、运营计划、公益性等综合评价后被选定的。 首尔市期待，如果蚕室按计划建设综合园区，不仅能展示智能移动、K美容、医疗保健等各种新产业，还能活跃国际交流业务，大大提高全球城市的竞争力。 首尔市均衡发展本部部长徐成万（音）表示：“该事业是提高首尔全球竞争力的核心项目，在建设国际业务基础设施的同时，还将为创造新的工作岗位提供巨大帮助。”

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