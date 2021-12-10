三星电子一下子变年轻，4名30多岁的常务和10名40多岁的副社长登场. December. 10, 2021 07:49. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子提拔了有史以来最多的30多岁的常务和40多岁的副社长（相当于副总经理）。不论职位和年龄，大举选拔具备实力的年轻人才为下任首席执行官（CEO）候选群。 三星电子9日公布了晋升包括68名副社长、113名常务、1名专业人员、16名精通人员在内的198人的2022年度定期管理人员人事调动结果。 30多岁的常务有4人，40多岁的副总经理有10人。40多岁的副总经理是历史上最多的，30多岁的常务是继2012年末有4人被提拔之后人数最多的。最年轻的副总经理是语音识别专家、谷歌•微软（MS）软件工程师出身的副总经理金灿佑（45岁）。中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）处理器设计专家朴成范常务（37岁）晋升之后成为最年轻的常务。 外国人和女性管理人员晋升任命17人，比去年增加7人。为配合成为消费者经验和服务平台的“新三星”的大旗，公司配备了多名软件优秀人才担任高管，晋升了消费者经验相关领域的主要人才。 三星电子副会长李在镕当天结束了为期四天的阿拉伯联合酋长国（UAE）)出差，他说：“我看到了其他国家和产业为未来做了怎样的准备。”随着李副会长的回国，完成了2022年度社长团、管理人员人事调整的三星电子将通过内部人事调整，为明年的经营做好准备。

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