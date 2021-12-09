“全球最有影响力女性”第一位是斯科特，李富真排在第89位. December. 09, 2021 07:31. by 任寶美 bom@donga.com. 7日（当地时间），美国电子商务企业亚马逊创始人杰夫•贝佐斯的前妻、美国慈善活动家麦肯齐•斯科特（51岁）被经济媒体《福布斯》评选为“2021年全球最具影响力女性”。从2011年到去年为止一直稳居第一位的德国总理安格拉•默克尔（67岁）将于8日卸任，因此没有列入今年的排名中。 2019年与贝佐斯离婚的斯科特当时获得了亚马逊全体股份4%的离婚协议金。之后她还签署了承诺捐赠一半以上资产的“The Giving Pledge”。据《福布斯》推算，目前她的资产将达到592亿美元（约71万亿韩元）。离婚后她共捐了86亿美元，特别是今年捐了27亿美元。《福布斯》评价说：“斯科特向各种慈善团体提供了巨额资金，给慈善事业带来了很大的变化。” 排在第二位的是今年1月成为美国历史上首位女副总统的卡玛拉•哈里斯（57岁）。去年排在第3位的她今年超过了去年排在第2位的欧洲中央银行（ECB）总裁克里斯蒂娜•拉加德（56岁），上升到了第2位。拉加德今年排名第三。 美国通用汽车（GM）首席席执行官（CEO）玛丽•贝拉排在第4位，美国微软（MS）创始人比尔•盖茨的前妻梅琳达•盖茨排在第5位。美国富达投资公司首席执行官阿比盖尔•约翰逊、西班牙桑坦德银行总裁安娜•帕特里西亚•博廷、欧盟执委会主席乌尔祖拉•冯•戴瑞恩、中国台湾地区领导人蔡英文、埃森哲首席执行官朱莉•斯威特进入前十名。新罗酒店总经理李富真（51岁）排在第89位，是韩国女性中唯一榜上有名的。

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