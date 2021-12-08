“蜘蛛侠”汤姆•赫兰德：“我是孙兴慜的铁杆粉丝…见到奉俊昊只说SON的事”. December. 08, 2021 07:54. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “Sonny（足球运动员孙兴慜的绰号）是我最喜欢的足球运动员。我是他的疯狂粉丝。” 在全世界国家中，15日在韩国最先上映的电影《蜘蛛侠：英雄无归》的主人公“荷兰弟”汤姆•赫兰德（饰演蜘蛛侠彼得•帕克一角）在谈到孙兴慜的话题时大喊道：“是的！”7日，他在以国内媒体为对象的网上记者招待会上说了上述这一番话。赫兰德此前曾多次表示自己是孙兴慜的粉丝。4日，孙兴慜在Instagram上传了与赫兰德的合照，并在最近的比赛中接连展示了射蜘蛛网的蜘蛛侠庆祝动作。 当天，赫兰德表示：“不久前见到Sonny时，我提了大约一个小时的问题。他的足球风格非常优雅。”他还补充说，“最近和奉俊昊导演见面，只谈了Sonny的事情。” 扮演彼得•帕克的恋人MJ的女演员赞达亚说：“最近在美国活动现场见到了《鱿鱼游戏》的演员郑浩妍。我想跟她变得更亲近一点。” 《蜘蛛侠：英雄无归》是赫兰德饰演蜘蛛侠开始的《英雄归来》系列的完结篇。在前作《蜘蛛侠：英雄远征》（2019年）中身份暴露的蜘蛛侠为了摆脱危机，得到“奇异博士”的帮助，开启多重宇宙（打开时空通道），而随着此前《蜘蛛侠》系列中登场的大反派们再度出现，将迎来更大的危机。当天出席座谈会的赫兰德和赞达亚、扮演彼得•帕克的挚友内德的雅各布•巴特朗都是1996年出生的同龄人。他们从2017年《英雄归来》时开始合作，实际上是关系十分亲密。赫兰德和赞达亚成为恋人。巴特朗说：“这部电影是角色和粉丝共同成长的特别电影。”

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