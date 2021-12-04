迫在眉睫的“滞涨”……急需援助弱势群体. December. 04, 2021 07:24. . 上个月，消费者物价创下了9年11个月以来的最高增长率3.7%。相反，国民总收入（GNI） 5个季度以来首次出现负增长。国民口袋空空，但物价上涨，导致消费余力下降，经济恢复势头也在减弱。甚至还有人担心经济萧条中物价上涨的“滞涨”现象。被不断上涨的物价和贷款利息压得喘不过气来的平民连维持生计都很吃力。 体现感受物价的生活物价指数上个月上涨5.2%，大大超过了消费者物价上涨率。从蔬菜、肉类等菜篮子物价到公共服务和石油类，应涨尽涨。钱贬值了，家计却没有钱花。反映国民实际收入情况的国民总收入在第三季度减少了0.7%。这意味着，虽然政府投入了灾难补助等财政资金，但对家庭生活没有任何帮助。 收入减少了，但是利息和房租等开销却很多。小商工人因为奥密克戎变异毒株再次被逼入绝境，除了公共工作岗位，没有适合工作的地方。因为对未来感到不安，所以连仅有的钱都不花。第三季度的消费倾向（可支配收入与消费支出的比重）下降到了历史最低水平。不安感导致钱包紧闭，进而导致经济萧条的恶性循环正在出现。 经济合作与发展组织在当地时间1日发表的报告书中，下调了世界经济增长率预测值。韩国银行认为，今年很难实现4%的增长率目标。如果经济萧条，投资和工作岗位就会减少，百姓生活也只能变得更加困难。 美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔表示；“（物价上涨）比预期持续。”他还表示，为控制物价，将提前上调利率。韩国银行也在研究明年1月上调利率的方案。上调利率有可能增加贷款利息，直接打击平民家庭。由于贷款限制，很难贷款。平民金融研究院预测，今年寻找非法私人金融的“贷款难民”将超过10万人。 经济副总理洪楠基12月2日表示；“与主要国家相比，物价上涨幅度较小，12月份涨幅将趋缓。”国内外变数太多，不容乐观，弱势群体也难以支撑下去。政府虽然制定了607万亿韩元的“超超级预算”，但通过善心政策发放资金很难支撑平民生活。在预算执行过程中，要进行结构调整，同时要反映弱势群体的支援对策，支持民间投资和增加工作岗位。

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