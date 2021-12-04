中韩推动文再寅-习近平明年1月视频峰会. December. 04, 2021 07:26. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 中国共产党负责外交事务的政治局委员杨洁篪和韩国青瓦台国家安保室室长徐薰举行会谈时表示，支持文在寅总统正在推进的韩半岛终战宣言。双方还决定推动明年1月文在寅总统和中国国家主席习近平之间的视频首脑会谈，并就具体内容进行协调。 据青瓦台国家安保室3日称，杨洁篪2日在中国天津一家酒店与徐薰举行会谈时表示；“支持推进终战宣言，终战宣言将为增进韩半岛的和平与稳定做出贡献。”他还表示；“中国一贯支持韩国政府增进南北关系的努力，将为韩半岛的和平与稳定持续做出努力。”应杨洁篪的邀请，徐薰从2日开始对中国进行了为期两天的访问。当天的会谈包括晚餐，持续了5小时35分钟。 韩国政府一名高层官员就中国支持发表终战宣言表示；“中方愿在终战宣言讨论中发挥建设性作用。”但据悉，中国并未言及具体的支持方法。据悉，杨洁篪10月份同朝鲜驻华大使李龙南进行了接触，但在这一过程中没有讨论终战宣言问题。对此，有分析认为，中国作为停战协定当事国，虽然对终战宣言的宗旨有同感，但还没有到讨论韩美间正在磋商的终战宣言等具体方本的时候。中国外交部在网站上没有提及终战宣言，而是强调了韩中经济合作和北京冬奥会。

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