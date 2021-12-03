香港《保安法》实行一年，5500名学生离校. December. 03, 2021 07:46. by 金祺容 kky@donga.com. 一项调查结果显示，在过去一年里，香港初中和高中辍学和离职的学生和教师超过5000人。退学的10名学生中有6人干脆表示将离开香港。有分析认为，这是因为香港实施对进行反中活动的香港市民最高可判处无期徒刑的《国家保安法》等，香港的社会环境与《国家保安法》实施前发生了很大的变化。 据香港媒体“HK01”2日报道，前一天香港初高中校长协会——香港中学校长会以140所初高中为对象进行调查的结果显示，2020年至2021学年度一年间有4460名学生和987名教师离开。这相当于平均每个学校有32名学生和7名教师离开。在一年前的调查中，分别有2700名学生和498名教师辞职，相比之下大幅增加。 特别是，退学学生中有2643人（约59.2%）表示，将离开香港前往其他国家。初中校长会表示担忧说：“选择退学移民到其他国家的教师也增加了7倍以上。在过去的一年里，学生和教师的离校现象非常严重，这是不争的事实。” 有分析认为，发生这种事态的原因是，随着《国家安全法》的实施，香港整体的社会环境变得压抑，教育政策和课程也变成了一边倒的“亲中”，学生和教师都感到失望。据分析，为防止新冠疫情扩散，中国大陆和香港之间的往来受到限制，因此中国大陆学生无法到香港学校上下学，这也产生了一定的影响。此前，中学校长会曾于7月份向当局表示，“很多学生和教师正在前往海外”，要求制定对策。

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