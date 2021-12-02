洪铉翼：“如果终战宣言不能实现……朝鲜明年夏天可能发动挑衅”. December. 02, 2021 07:45. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 正在美国访问的韩国国立外交院院长洪铉翼当地时间11月30日敦促发布终战宣言。他说：“如果终战宣言最终未能实现，明年夏天将是非常危险的夏天。”他主张，如果与朝鲜重启谈判，就应推迟明年的韩美联合军事演习。 洪铉翼当天在华盛智库伍德罗·威尔逊中心以“朝美关系前景”为主题举办的研讨会上表示：“到明年2月北京冬奥会和3月韩国大选为止，朝鲜会进行观望，但以后将不会再忍耐。”他表示，如果不能发布终战宣言，朝鲜有可能发动挑衅。他说：“美国应该真正给朝鲜一个弃核的机会。作为第一个阶段，文在寅总统提议至少应该宣布战争结束。” 洪铉翼说：“从朝鲜的立场上看，美国不值得相信，虽然美国说得很厉害，但没有行动。”即，朝鲜通过废弃丰溪里核试验场和停止发射中远程导弹等表现了诚意，但美国却没有采取任何相应措施。他还说：“应该让朝鲜国务委员长金正恩成为（引领苏联改革开放的）戈尔巴乔夫，但我们却正让他成为斯大林。” 作为韩方专家参加研讨会的韩国统一研究院院长高有焕也主张发布终战宣言的必要性。他说：“朝鲜决心弃核和发展经济并采取了先行措施，但却没有形成良性循环。”韩国国家安保战略研究院院长金基正也表示：“为了韩半岛的和平，终战宣言是有可能的。” 韩国主要统一外交安保国策研究机关的负责人们异口同声地敦促发布终战宣言，但华盛顿的学界和智库人士对此表示忧虑或批评。保卫民主基金会首席研究员戴维·麦克斯维尔表示：“在韩美看来，终战宣言有危险的部分，容易走向破局”，兰德研究所首席研究员斯科特·哈罗德说：“如果韩国过于热衷于推动终战宣言，可能令韩美关系受到伤害。”美国遗产基金会研究员布鲁斯·克林宁提醒说，朝鲜发射导弹是联合国对朝制裁决议禁止的行为，“因为朝鲜不发射导弹而予以称赞，等于是称赞朝鲜‘今天没杀人，干得好’一样。” 研讨会结束后，洪铉翼在与韩国媒体驻华盛顿记者的座谈会上表示：“与朝鲜恢复谈判时，应该推迟明年春天的大规模韩美联合军事演习。”

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