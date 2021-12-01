三星显示器开始量产QD OLED，将于下月在CES上公开QD OLED电视. December. 01, 2021 07:42. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星显示器公司30日举行了纪念量子点（QD）有机发光二极管（OLED）显示屏量产的出货仪式。这是三星电子副会长李在镕宣布对显示器进行投资2年后的事情。在一直由LG显示器主导的大型OLED市场上，预计产品大众化速度将会加快。 三星显示器上月初在忠南牙山园区Q1生产线上开始批量生产QD显示器。李副会长为了在2019年10月把大型液晶显示屏（LCD）生产线转换为QD，发表了到2025年为止在生产设施的构筑及研究开发上投资13.1万亿韩元的计划，之后在去年7月把QD设备引进到相关生产线，准备了批量生产体制。 三星显示器QD显示屏的生产能力以8.5代（2200×2500毫米）素玻璃为准，每月达3万张。这一物量可以生产约100万台55英寸和65英寸的电视。此前，能够在全球市场上批量生产大型OLED面板的企业只有LG显示器，通过此次量产意味着三星显示器也具备了相关部门的制造力量。 预计相关QD显示屏将首先用于三星电子和索尼产品。三星电子计划明年1月在美国拉斯维加斯举行的世界最大家电展示会“CES 2022”上展示QD OLED电视。

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