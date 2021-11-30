李在镕的“新三星”，30多岁的管理人员和40多岁的CEO将登场. November. 30, 2021 07:26. by 郭道英, 徐亨錫 now@donga.com,skytree08@donga.com. 三星电子副会长李在镕时隔5年打出了“内部革新牌”。其核心是废除晋升所必需的职级别滞留时间等，取消论资排辈。这意味着三星也可以像初创企业一样，诞生30多岁的管理人员和40多岁的首席执行官（CEO）。 三星电子29日公布了人事制度革新方案，并表示：“为了引领新时代、新变化，将果断实施人事制度和组织文化革新。” 三星决定取消作为晋升必备条件的阶段性标准滞留时间。以前，从部长级（CL4）晋升到管理人员需要5~7年，但今后不论年度、年龄，只要成果得到认可，就可以直接晋升为管理人员。作为管理人员的专务和副社长被合并为副社长，减少了晋升到社长的阶段。三星介绍说，这是为了尽早培养年轻的经营班子的“三星型快速通道（fast-track）。” 针对职员，将引入“公司内部FA（Free-Agent）”制度。“公司内部FA（Free-Agent）”制度是指，如果在同一部门工作5年以上，就正式赋予到其他部门工作的资格。还引进了国内和海外法人优秀人才相互交换工作的制度。评价将采用“360度评价”，取代以往的自上而下的评价方式；废除之前按等级分配比例的相对评价体制，引入绝对评价体制。这是谷歌（Google）、奈飞（Netflix）、微软（MS）等硅谷式评价体系。 有人分析说，李副会长此次人事调整的目标不是制造企业三星，而是指向“创造前所未有的新事物的新三星”。

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