K农水产食品出口额历史上首次突破100亿美元. November. 29, 2021 07:22. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 今年农水产食品的出口额历史上首次突破了100亿美元。据分析，外国人对韩餐的满意度也上升到了95%等，从K-Pop、K-Contents开始的对韩国的关注正在扩散到饮食领域。 农林畜产食品部和海洋水产部28日表示，今年截止到本月25日，农水产食品的出口额为101.03亿美元，比去年同期增加了16.1%。农水产食品年出口额突破100亿美元是自1971年开始进行相关统计以来的第一次。去年的年出口额为98.7亿美元。 排在第一位的出口品种是紫菜（海苔），共向113个国家出口了6亿美元以上。曾以内需为中心的草莓、葡萄、人参、辛奇（韩式泡菜）等也成为出口优势项目。农林畜产食品部的一位有关负责人表示：“今年的农水产食品出口增长率（16.1%）是近10年来最高的。这是受韩流扩散和全世界对健康食品的关注增加的影响。” 世界人民对韩国饮食的关心也在提高。农林水产食品部和韩餐振兴院于8、9月以居住在美国、加拿大、中国、日本等海外主要国家17个城市的当地人为对象进行的调查结果显示，94.5%的人对韩餐表示满意。这比去年调查时增加了3.5个百分点。 吃过韩餐的海外当地人最常吃的食物是韩式炸鸡（30.0%）。其后依次为辛奇（27.7%）、拌饭（27.2%）、炒年糕（18.0%）、紫菜包饭（15.5%）等。最受欢迎的菜单依次是韩国炸鸡、辛奇、拌饭。

한국어