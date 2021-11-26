美国释放石油储备，沙特、俄罗斯“考虑中断增产”. November. 26, 2021 07:35. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 为了控制急剧上涨的国际油价，以美国政府为主导，韩国、中国、日本、印度、英国等6个国家表示将释放石油储备，沙特阿拉伯和俄罗斯等主要产油国随即开始重新考虑石油增产计划。释放储备石油计划未能阻遏国际油价涨势，在这种情况下，人们担心，产油国的反击反而会使油价不稳定进一步加剧。 美国《华尔街日报》24日援引消息人士的话报道说：“最大产油国沙特和俄罗斯最近正在考虑中断原油增产计划的方案”，“这是为了应对华盛顿和其他国家为降低（原油）价格而释放石油储备。”该媒体还说，由沙特主导的石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯等非欧佩克产油国参与的“欧佩克+”为了重新讨论今年年初提出的长期石油增产计划，将于下周举行会晤。此前，“欧佩克+”曾就从8月开始每天增产40万桶达成协议。 受新冠疫情影响，去年石油消费减少，导致国际油价下降，“欧佩克+”采取了大规模减产措施。随着经济恢复趋势，最近国际油价暴涨，因此拜登政府决定23日释放5000万桶战略储备油，但有评价认为这不足以控制油价。此次决定释放储备油的美国等6个国家的释放规模约为7000万桶，略高于全世界一天原油消费量的一半。就释放储备油问题，专家们担心，一不小心就会刺激产油国，原油供应反而会进一步减少。

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