“K-Contents让世界市场出现裂痕……最终堤坝溃决”. November. 26, 2021 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我没有想过能满足大众。我想这类题材的观众一定会喜欢，很多人都看了，非常神奇。” 他就是凭借Netflix（奈飞）原创电视剧《地狱》登上世界第一宝座成为全球明星导演的延尚昊（43岁•照片）。他在25日的视频采访中说“一觉醒来就听说（《地狱》）登上了收视第一的宝座，我一时有些懵了”，表达了电视剧仅公开一天就占据世界第一的感想。 25日，根据在线视频服务（OTT）内容排名统计网站“Flix Patrol”的统计，以24日为准，《地狱》在Netflix电视节目领域位居世界第一。在公开的第一天（20日）排名第一，第二天下降到第二，从22日开始重新占据了第一的位置。在韩国电视剧中，《地狱》在最短时间内登上了第一位，再加上票房势头持续，《地狱》被称为“第二个鱿鱼游戏”。 延导演就包括《地狱》在内的韩国文化内容物的人气表示：“这是此前韩国电视剧和电影在世界市场上积累的信任爆发的结果。” “我喜欢‘决坏（堤坝或防护堤被水冲塌）’这个词。从10多年前开始，韩国文化内容物让世界市场这堵墙上出现了裂痕，这些裂痕聚在一起，最终导致堤坝溃决。” 《地狱》被评价为是在题材作品的趣味性和正义等哲学的深奥性之间很好地稳住平衡的作品。延导演说：“在大学时最喜欢看的是（日本漫画）《20世纪少年》，对于该作品是如何体现均衡感的，我思考了很多并构思了这部作品。” 《地狱》的核心设定是天使告知特定的人去地狱的时间，在预告的时间里地狱的使者出现，显现地狱的痛苦。虽然引发好奇心的设定本身就是让观众看完电视剧的原动力，但是在结局上也没有对地狱行告知和显现为什么会发生的答案而感到遗憾。他说：“《地狱》是一部讲述巨大的宇宙恐惧和面临它的人类的样子的Cosmic（宇宙的）惊悚类型片”，“Cosmic惊悚就是神秘的状况就那么神秘地放着，现实性地表现面临这种情况的人类的样子，这是核心所在。” 外界对《地狱》第二季的制作也非常关注。与延导演和崔奎锡漫画家一起制作的同名网络漫画不同，电视剧结尾部分增加了留有第二季余地的场面，这也让观众对第二季充满了期待。对此，延导演表示：“明年下半年可能会首先以漫画形式推出后续故事。是否将其影像化还需要讨论。”延导演的下一部作品是演员姜受延、金贤珠等出演的Netflix原创科幻电影《贞伊》。

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